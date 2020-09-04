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04 сентября 11:33
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Прядкин: Создать третейский суд невозможно. Нужно снизить градус критики в адрес арбитров

Глава РПЛ отреагировал на предложение «Уфы».

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова о создании третейского суда, который оценивал бы работу судей.

«Мурзагулов был у меня 2 сентября, мы пообщались, – цитирует слова Прядкина ТАСС. – Я объяснил ему, почему это невозможно – есть судейская конвенция. Я не хочу и не могу давать оценку работе судей. Они - это независимый орган, и мы не имеем права оказывать на судей влияние.

Я объяснил Мурзагулову это, сказал, что хотелось бы ограничить резкие высказывания в публичном пространстве. Вместе с тем, сказал ему, что можно высказывать свои опасения и пожелания, как это делают другие клубы, и направлять письма на имя главы судейского комитета.

Нужно снизить градус критики. Есть пожелание РПЛ и клубов, чтобы провести совместную рабочую встречу руководителей клубов с главами судейского департамента и судейского комитета. График, по-моему, уже есть. Критиковать – это право любого клуба, но с точки зрения публичности нужно вести себя более сдержанно. Решать вопросы внутри себя».

источник: ТАСС
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