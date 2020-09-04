«ПСЖ» надеется опередить «Реал» в борьбе за Камавингу

По информации Le Parisien, руководство «ПСЖ» хочет выиграть конкуренцию у мадридского «Реала» за 17-летнего француза. Однако вряд ли данная сделка может произойти в этом году, так как сам игрок сообщил, что в новом сезоне намерен продолжить свои выступления за «Ренн».

Вероятнее всего, борьба между клубами за юного таланта состоится следующим летом.

Камавинга дебютировал за взрослую команду «Ренна» в марте 2019 года в игре против «Анже» (3:3). В минувшем сезоне на его счету 36 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста. Контракт игрока с командой действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 37,5 миллионов евро.