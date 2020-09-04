ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 сентября 17:58
автор: Владислав Корегин

«ПСЖ» надеется опередить «Реал» в борьбе за Камавингу

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга входит в сферу интересов двух топ-клубов.

По информации Le Parisien, руководство «ПСЖ» хочет выиграть конкуренцию у мадридского «Реала» за 17-летнего француза. Однако вряд ли данная сделка может произойти в этом году, так как сам игрок сообщил, что в новом сезоне намерен продолжить свои выступления за «Ренн».

Вероятнее всего, борьба между клубами за юного таланта состоится следующим летом.

Камавинга дебютировал за взрослую команду «Ренна» в марте 2019 года в игре против «Анже» (3:3). В минувшем сезоне на его счету 36 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста. Контракт игрока с командой действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 37,5 миллионов евро.

источник: Le Parisien
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублейАвстрия, Италия и Греция борются с наводнениями и лесными пожарамиИлон Маск: скоро владельцы Tesla смогут управлять автомобилем силой мыслиХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Лионель Месси: Руководство «Барселоны» во главе с Бартомеу – это катастрофа
Аргентинец остается в родном клубе.
04.09.2020 19:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Месси сообщил, что остается в «Барселоне»
Контракт аргентинца рассчитан до июня 2021 года.
04.09.2020 19:08
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Стало известно, помешает ли коронавирус в сборной Чехии сыграть Кралу в дерби против ЦСКА
Матч запланирован на 13 сентября.
04.09.2020 19:01
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Вильмар Барриос: Я счастлив в «Зените» – не верьте слухам о моем возможном уходе из команды
Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал слухи о том, что он намерен покинуть петербургскую команду.
04.09.2020 18:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кокорин тренируется в общей группе «Спартака» без ограничений
Форвард пока не дебютировал за московский клуб.
04.09.2020 18:45
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Йович входит в сферу интересов «Милана»
Форвард «Реала» Лука Йович близок к тому, чтобы перейти в «Милан».
04.09.2020 18:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
РФС заменил арбитра матча «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»
Встреча состоится 5 сентября.
04.09.2020 18:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Россия – Болгария. Стартовые составы команд
Игра состоится сегодня в 19:00 по московскому времени на стадионе «Химки».
04.09.2020 18:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Куртуа не сыграет за сборную Бельгии в сентябрьских матчах Лиги наций
Голкипер вернется в расположение «Реала».
04.09.2020 18:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Вест Хэм» предложил «Арсеналу» арендовать Андерсона
Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в «Арсенале».
04.09.2020 18:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика