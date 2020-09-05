ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 сентября 14:22
автор: Владислав Корегин

«Лидс» интересуется полузащитником «Барселоны» Рафиньей

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара входит в сферу интересов клуба Английской Премьер-лиги.

Как сообщает Sport.es, 27-летнего бразильца хочет подписать новичок АПЛ – «Лидс», уже связавшийся с «сине-гранатовыми» по поводу возможности приобретения игрока.

Отмечается, что руководство каталонской команды готово расстаться со своим футболистом, если за него предложат сумму около 16 миллионов евро.

Напомним, Рафинья является воспитанником академии «Барселоны». В общей сложности он провел за клуб 90 матчей, забил 12 голов и отдал восемь ассистов. Каталонцы дважды отдавали полузащитника в аренду – в «Сельту» и «Интер».

За сборную Бразилии игрок сыграл две встречи (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в 9,5 миллионов евро.

источник: Sport.es
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mercedes S-Class W223 официальная премьераМолодёжная сборная России продолжает отбор на чемпионат ЕвропыУстанавливаем правильное давление в шинах автомобиля: летом и зимойТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаИзгнанная невеста Сидакова укрылась у миллиардера из прошлого
Станислав Черчесов: Ждем интенсивного и бескомпромиссного матча с Венгрией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Лиги Наций с Венгрией.
05.09.2020 15:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кварацхелия признан лучшим игроком «Рубина» в августе по версии болельщиков
Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что полузащитник Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком команды в августе по итогам опроса болельщиков.
05.09.2020 15:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гол Малояна принес «Алании» гостевую победу над «Томью»
«Алания» обыграла «Томь» (1:0) в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги.
05.09.2020 14:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Герта» и «Байер» поборются за полузащитника «Лиона» Рейне-Аделаиде
Центральный полузащитник «Лиона» Джефф Рейне-Аделаиде близок к тому, чтобы покинуть команду этой осенью.
05.09.2020 14:32
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Лидс» интересуется полузащитником «Барселоны» Рафиньей
Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара входит в сферу интересов клуба Английской Премьер-лиги.
05.09.2020 14:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
«ПСЖ» выкупил контракт голкипера «Севильи» Рико
Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила о том, что вратарь Серхио Рико, арендованный прошлым летом у «Севильи», продолжит выступления за парижан.
05.09.2020 14:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Динамо» Брянск – «Спартак-2». Матч ФНЛ отменен из-за коронавируса
Такое решение приняли в руководстве лиги.
05.09.2020 13:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Игнашевич – о победе над «СКА-Хабаровск»: «Торпедо» выручила скамейка
Москвичи добыли три очка, уступая к 30-й минуте со счетом 0:2.
05.09.2020 13:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Эвертон» объявил о переходе Аллана (фото)
По информации СМИ, сумма сделки составила 25 млн евро.
05.09.2020 13:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Месси начнет тренировки с «Барселоной» 7 сентября
Ранее стало известно, что аргентинец пытался покинуть «Камп Ноу».
05.09.2020 12:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика