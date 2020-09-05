«Лидс» интересуется полузащитником «Барселоны» Рафиньей

Как сообщает Sport.es, 27-летнего бразильца хочет подписать новичок АПЛ – «Лидс», уже связавшийся с «сине-гранатовыми» по поводу возможности приобретения игрока.

Отмечается, что руководство каталонской команды готово расстаться со своим футболистом, если за него предложат сумму около 16 миллионов евро.

Напомним, Рафинья является воспитанником академии «Барселоны». В общей сложности он провел за клуб 90 матчей, забил 12 голов и отдал восемь ассистов. Каталонцы дважды отдавали полузащитника в аренду – в «Сельту» и «Интер».

За сборную Бразилии игрок сыграл две встречи (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в 9,5 миллионов евро.