Станислав Черчесов: Ждем интенсивного и бескомпромиссного матча с Венгрией

– У сборных простых матчей не бывает. Ждем интенсивного и бескомпромиссного матча. Единственный минус – не будет зрителей. Уже встречались с венграми перед Кубком конфедераций, это хорошая команда. Сегодня тренерский штаб подскажет, как играть, – сказал Черчесов на пресс-конференции.

Напомним, что игра между Венгрией и Россией пройдет 6 сентября в Будапеште. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

В матче первого тура, который состоялся 3 сентября сборная России одержала домашнюю победу над Сербией со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился капитан команды – Артем Дзюба, еще один гол на счету защитника Вячеслава Караваева. Соперник ответил забитым мячом форварда Александара Митровича.

Что касается сборной Венгрии, то подопечные Марко Росси минимально обыграли Турцию (1:0). Единственный гол забил полузащитник Доминик Собослаи, точно пробивший со штрафного удара.