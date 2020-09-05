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05 сентября 17:29
автор: Владислав Корегин

Андрей Пятницкий: Соболев заслужил место в составе сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий считает форвард красно-белых Александр Соболев заслуженно оказался в составе сборной России на матчи Лиги Наций.

– В нынешней ситуации, когда в сборной нет нескольких игроков, можно сказать, что Соболев заслужил место в составе сборной России. Как форвард он обладает хорошими игровыми качествами, сейчас он в приличной форме, забивает за «Спартак». Но сейчас Соболеву, чтобы попасть в состав, надо выигрывать конкуренцию у капитана сборной Артема Дзюбы, – цитирует Пятницкого «РИА Новости».

В новом сезоне РПЛ Соболев сыграл за «Спартак» шесть матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

Напомним, что тренерский штаб сборной России вызвал 23-летнего нападающего на матчи Лиги Нацией с Сербией и Венгрией. В игре против сербов (3:1) Соболев остался на скамейке запасных. Его прямой конкурент в основном составе Артем Дзюба отличился дублем.

Игра между Венгрией и Россией состоится 6 сентября в Будапеште. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

источник: «РИА Новости»
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