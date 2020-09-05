Люксембург, Черногория и Кипр одержали гостевые победы в матчах Лиги Наций

Азербайджан уступил на своем поле Люксембургу со счетом 1:2 в матче первого тура группы 1 дивизиона C.

В составе победителей голом отметился полузащитник Жерсон Родригес (72-я минута – с пенальти), еще один мяч был записан на защитника хозяев Антона Кривоцюка, отметившегося автоголом (48). У азербайджанской команды результативным ударом отметился экс-форвард «Крыльев Советов» и «Зенита» Рамиль Шейдаев (43).

На 26-й минуте полузащитник Азербайджана Махир Эмрели был удален с поля.

В параллельной встрече этой группы Черногория победила в гостях Кипр благодаря дублю нападающего Стевана Йоветича на 60-й и 73-й минутах.

Еще в одной игре сегодняшнего дня Грузия обыграла Эстонию 1:0. Единственный мяч забил форвард Ника Качарава (32). Отметим, что голевой пас был записан на хавбека казанского «Рубина» Хвичу Кварацхелию.