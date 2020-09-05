Дания – Бельгия. Стартовые составы команд

Сборные Дании и Бельгии объявили стартовые составы команд на матч Лиги Наций.
Дания: Шмейхель, Васс, Кристенсен, Кьер, Сков, Дилейни, Хейбьерг, Эриксен, Поульсен, Дольберг, Брейтуэйт.
Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Меле, Йоргенсен, Дальсгор, Нергор, Кристиансен, Ларсен, Корнелиус, Фальк.
Бельгия: Миньоле, Кастань, Альдервейрельд, Денайер, Вертонген, Тилеманс, Витсель, Карраско, Мертенс, Лукаку, Т.Азар.
Запасные: Руф, Кастельс, Менье, Мехеле, Дендонкер, Ванакен, Версхарен, Прат, Э.Азар, Докю, Троссар, Димата.