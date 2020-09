«Вулверхэмптон» приобрел 18-летнего нападающего «Порту» Силву за 40 миллионов евро

Английский клуб заплатил за переход 18-летнего португальца 40 миллионов евро, что стало новым трансферным рекордом в истории команды. Ранее самой дорогой покупкой стал мексиканский нападающий Рауль Хименес (38 миллионов).

Отметим, что Силва подписал с «волками» пятилетний контракт. В минувшем сезоне на счету игрока 24 матча, в которых он забил три гола и отдал два ассиста.

