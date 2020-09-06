«Валенсия» и «Милан» хотят приобрести защитника «Фиорентины» Пеццелью

Как отмечает Marca, в подписании 29-летнего аргентинца заинтересованы «Валенсия» и «Милан». Сообщается, что в данный момент испанский клуб имеет больше шансов на покупку игрока – руководство «летучих мышей» планирует взять футболиста в аренду с правом выкупа по окончании сезона.

Что касается «Милана», то «россонери» испытывают проблемы в оборонительной линии после травм Алессио Романьоли, Матео Мусаккьо и Андреа Конти.

По информации источника, «фиалки» готовы отпустить своего игрока за 15 миллионов евро.

Пеццелья выступает за «Фиорентину» с июля 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 34 матча, в которых он забил три гола и отдал две результативных передачи. Контракт защитника с командой рассчитан до конца июня 2022-го.