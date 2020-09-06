ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 сентября 19:00
автор: Владислав Корегин

«Валенсия» и «Милан» хотят приобрести защитника «Фиорентины» Пеццелью

Центральный защитник «Фиорентины» Херман Пеццелья входит в сферу интересов двух клубов.

Как отмечает Marca, в подписании 29-летнего аргентинца заинтересованы «Валенсия» и «Милан». Сообщается, что в данный момент испанский клуб имеет больше шансов на покупку игрока – руководство «летучих мышей» планирует взять футболиста в аренду с правом выкупа по окончании сезона.

Что касается «Милана», то «россонери» испытывают проблемы в оборонительной линии после травм Алессио Романьоли, Матео Мусаккьо и Андреа Конти.

По информации источника, «фиалки» готовы отпустить своего игрока за 15 миллионов евро.

Пеццелья выступает за «Фиорентину» с июля 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 34 матча, в которых он забил три гола и отдал две результативных передачи. Контракт защитника с командой рассчитан до конца июня 2022-го.

источник: Marca
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
10 фишек, которые помогут сбить цену на автомобильЧерчесов о матче с Сербией: сложная, но заслуженная победаDigital Defender Day пройдет в России 9 сентябряКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьмеГимнастка Бирюкова показала растяжку в постелиЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума
Аллегри предложили возглавить сборную Голландии
53-летний итальянец остается безработным с тех пор как в прошлом году покинул «Ювентус».
06.09.2020 20:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Тотти может вернуться в «Рому» на должность технического директора
Бывший капитан римлян покинул клуб в прошлом году.
06.09.2020 19:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Аталанта» собирается приобрести полузащитника «Сент-Этьена» Буанга
Левый полузащитник «Сент-Этьена» Денис Буанга может перейти в «Аталанту».
06.09.2020 19:33
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Родина» договорилась о проведении кубкового матча со «Спартаком» на «Открытие Арене»
Встречи первого тура группового этапа пройдут 16 и 17 сентября.
06.09.2020 19:15
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Валенсия» и «Милан» хотят приобрести защитника «Фиорентины» Пеццелью
Центральный защитник «Фиорентины» Херман Пеццелья входит в сферу интересов двух клубов.
06.09.2020 19:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Карло Анчелотти: По моему мнению, Аллан – один из лучших опорных полузащитников в мире
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал покупку опорного полузащитника Аллана.
06.09.2020 18:46
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Тоттенхэму» интересен полузащитник «Уотфорда» Хьюз
«Тоттенхэм» планирует подписать центрального полузащитника «Уотфорда» Уилла Хьюза, сообщает The Mirror.
06.09.2020 18:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Челси» подписал 17-летнего голкипера «Бертона»
Официальный сайт «Челси» объявил о приобретении вратаря «Бертона» Тедди Шермана-Лоу.
06.09.2020 18:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в контрольном матче
Товарищеская встреча между «Рубином» и «Уралом» завершилась вничью 1:1.
06.09.2020 18:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дивеев получил травму в молодежной сборной России
Футболиста ждет дополнительное обследование.
06.09.2020 17:55
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика