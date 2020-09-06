Твиттер сборной России опубликовал фотографию из раздевалки после победы над Венгрией

Магомед Оздоев: По ходу встречи мы спокойно вели со счетом 3:0, но затем пропустили неожиданный гол

Центральный полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился эмоциями после победы в игре с Венгрией (3:2) в рамках второго тура Лиги наций.