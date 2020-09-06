Твиттер сборной России опубликовал фотографию из раздевалки после победы над Венгрией

Официальный твиттер сборной России опубликовал фотографию, сделанную в раздевалке национальной команды после победы в выездном матче Лиги наций против венгров.
Победная раздевалка! ААААААААААААААА! #НашиПарни pic.twitter.com/VMixrdjhoq— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2020
Российская сборная победила в Будапеште 3:2, ведя 3:0 по ходу матчу. Забивали у россиян Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.
Команда Станислава Черчесова стартовала в турнире 3 сентября, обыграв в Москве сборную Сербии (3:1).