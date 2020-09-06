Магомед Оздоев: По ходу встречи мы спокойно вели со счетом 3:0, но затем пропустили неожиданный гол

– Вели 3:0 спокойно, давалась игра, без особых моментов у соперника и пропустили неожиданный гол. Самое главное, что довели матч до победы и могли еще забить. В следующих встречах нужно исправляться, чтобы дожимать в таких моментах соперника до конца, – сказал после матча Оздоев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что 27-летний полузащитник стал автором второго гола сборной России на 34-й минуте игры с передачи Андрея Семенова. Также забитыми мячами были записаны на хавбека Антона Миранчука и защитника Марио Фернандеса.

Подопечные Станислава Черчесова одержали вторую победу и набрали шесть очков, единолично возглавив свою группу. Венгрия идет на второй строчке с тремя очками.