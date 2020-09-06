Станислав Черчесов: Потеряли концентрацию, поплатились двумя голами. Так нельзя

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над венграми.

«Играя на таком уровне, нельзя терять концентрацию, – цитирует слова Черчесова официальный сайт УЕФА. – Мы ее потеряли и поплатились двумя голами. Так нельзя. Две игры, две победы – это главное. Кроме этого, у нас есть пища для размышлений перед следующими матчами».

После двух туров у команды Черчесова шесть очков. 3 сентября россияне в Москве обыграли сборную Сербии (3:1).

В третьем туре сборная России 11 октября примет команду Турции.