Дмитрий Сычев: При счете 3:0 игроки сборной России психологически расслабились

– Мне кажется, что сегодня нужно говорить только о нашей команде, потому что мы владели преимуществом, полностью контролировали игру, и даже нет смысла кого-то выделять из венгров, никто не проявил себя таким образом, чтобы о нем говорить.

При счете 3:0 наши футболисты психологически расслабились и подумали, что так все и закончится, а Венгрия, наоборот, включила обороты и заставила наших ошибиться, – цитирует Сычева Sport24.

Напомним, что сборная России обыграла Венгрию со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Антон Миранчук (15-я минута), Магомед Оздоев (34) и Марио Фернандес (46). Соперник ответил результативными ударами Адама Шалаи (62) и Неманьи Николича (70).

Подопечные Станислава Черчесова одержали вторую победу и набрали шесть очков, единолично возглавив свою группу. Венгрия идет на второй строчке с тремя очками.

В третьем туре 11 октября Россия сыграет дома с Турцией в Москве, а Венгрия – с Сербией в Белграде.