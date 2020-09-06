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06 сентября 22:56
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Сычев: При счете 3:0 игроки сборной России психологически расслабились

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил победу национальной команды над Венгрией (3:2) в матче второго тура Лиги Наций.

– Мне кажется, что сегодня нужно говорить только о нашей команде, потому что мы владели преимуществом, полностью контролировали игру, и даже нет смысла кого-то выделять из венгров, никто не проявил себя таким образом, чтобы о нем говорить.

При счете 3:0 наши футболисты психологически расслабились и подумали, что так все и закончится, а Венгрия, наоборот, включила обороты и заставила наших ошибиться, – цитирует Сычева Sport24.

Напомним, что сборная России обыграла Венгрию со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Антон Миранчук (15-я минута), Магомед Оздоев (34) и Марио Фернандес (46). Соперник ответил результативными ударами Адама Шалаи (62) и Неманьи Николича (70).

Подопечные Станислава Черчесова одержали вторую победу и набрали шесть очков, единолично возглавив свою группу. Венгрия идет на второй строчке с тремя очками.

В третьем туре 11 октября Россия сыграет дома с Турцией в Москве, а Венгрия – с Сербией в Белграде.

источник: Sport24
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