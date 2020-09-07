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07 сентября 00:14
автор: Виктор Шарафудинов

Болельщики назвали Миранчука лучшим игроком матча с Венгрией

Полузащитник «Локомотива» открыл счет в Будапеште на 15-й минуте.

Официальный твиттер сборной России по футболу сообщил, что болельщики признали Антона Миранчука лучшим игроком матча второго тура Лиги наций Венгрия – Россия.

Команда Станислава Черчесова победила в Будапеште со счетом 3:2, а Антон открыл счет на 15-й минуте.

Для 24-летнего полузащитника «Локомотива» этот гол стал вторым в составе сборной. 8 июня прошлого года он поразил ворота команды Сан-Марино в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 (9:0 в Саранске).

источник: РФС
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