Болельщики назвали Миранчука лучшим игроком матча с Венгрией

Официальный твиттер сборной России по футболу сообщил, что болельщики признали Антона Миранчука лучшим игроком матча второго тура Лиги наций Венгрия – Россия.
Антон Миранчук – лучший игрок матча по версии болельщиков в голосовании @mirpaycard. Заслужил 👏🏻— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2020
⠀#СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/9M15Fakqrx
Команда Станислава Черчесова победила в Будапеште со счетом 3:2, а Антон открыл счет на 15-й минуте.
Для 24-летнего полузащитника «Локомотива» этот гол стал вторым в составе сборной. 8 июня прошлого года он поразил ворота команды Сан-Марино в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 (9:0 в Саранске).