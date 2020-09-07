Болельщики назвали Миранчука лучшим игроком матча с Венгрией

Официальный твиттер сборной России по футболу сообщил, что болельщики признали Антона Миранчука лучшим игроком матча второго тура Лиги наций Венгрия – Россия.

Команда Станислава Черчесова победила в Будапеште со счетом 3:2, а Антон открыл счет на 15-й минуте.

Для 24-летнего полузащитника «Локомотива» этот гол стал вторым в составе сборной. 8 июня прошлого года он поразил ворота команды Сан-Марино в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 (9:0 в Саранске).