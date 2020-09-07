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07 сентября 17:20

Фоден и Гринвуд покинули состав сборной Англии за нарушение мер по коронавирусу

Полузащитник Фил Фоден и форвард Мэйсон Гринвуд досрочно покинули расположение сборной Англии из-за нарушения правил по профилактике распространения коронавируса.

- К сожалению, сегодня утром двое из парней нарушили рекомендации по Covid-19. Поэтому нам пришлось очень быстро принять решение, что они не могут продолжать общаться с остальной командой и не смогут продолжить тренировки в сборной. Учитывая процедуры, которым мы должны следовать, им придется вернуться в Англию отдельно от команды, - цитирует BBC главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Напомним, что сборная Англии в рамках второго тура группового этапа Лиги наций 8 сентября встретится на выезде с командой Дании.

источник: BBC
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