Гурам Аджоев: «Динамо» заплатило за Лесового в три раза больше, чем «Арсенал» - «Зениту»

- В соглашении Лесового была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду, и это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока «Зениту». Поэтому «Динамо» сейчас покупает Лесового именно за те деньги, которые прописаны в его новом контракте. «Зенит» получит 10% от суммы трансфера, все остальное получит «Арсенал», - передает слова Аджоева ТАСС.

Добавим, что по информации transfermarkt, «Арсенал» купил Лесового за 600 тысяч евро, а продал за 1,8 миллиона.

Напомним, что в понедельник «Динамо» достигло договоренности с тульским «Арсеналом» о переходе Даниила Лесового. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано на пять лет.