Неймар вылечился от коронавируса и будет готов сыграть с «Марселем»

– Вернулся к тренировкам. Очень счастлив, – написал 28-летний бразилец.

Напомним, что ранее парижский клуб сообщил, что положительные тесты на коронавирус сдали голкипер Кейлор Навас, полузащитники Маркиньос, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, а также форварды Неймар и Килиан Мбаппе.

Вчера, 10 сентября, в матче второго тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» в гостях уступил «Лансу» со счетом 0:1.

Следующим соперником подопечных Томаса Тухеля станет «Марсель». Игра состоится в Париже 13 сентября в 22:00 по московскому времени.