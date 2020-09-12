Дженнаро Гаттузо: Кулибали может остаться в «Наполи», а для Милика уже нет места в составе команды

– В ситуации с Калиду есть точная сумма, которую просит «Наполи», и если клуб не получит запрашиваемые деньги, игрок останется. Милик? Если он примет решение продолжить карьеру в неаполитанский клуб, то ему будет очень сложно, так как мы уже подписали двух форвардов – для него нет места, – цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

Ранее стало известно о переговорах между «Наполи» и «Манчестер Сити» по трансферу 29-летнего Кулибали – «горожане» предложили за сенегальца 55 миллионов евро, но неаполитанцы готовы отпустить игрока за сумму не менее 90 миллионов.

Что касается Милика, то 26-летний поляк связывают с переходами в «Рому», «Ювентус» и «Тоттенхэм». Недавно руководство итальянской команды отказалось продавать форварда в лондонский клуб за 30 миллионов евро.