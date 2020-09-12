Игроки «Енисея» сдали положительные тесты на коронавирус

По информации источника, вчера в красноярской команде были выявлены положительные тесты на Covid-19. Сегодня команда сдает необходимые тесты повторно, после чего будет известно, продолжит ли команда выступления в ФНЛ.

Напомним, что после восьми туров «Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. 13 сентября красноярцы должны сыграть в гостях против «Шинника». Вероятнее всего, встреча будет перенесена на неопределенный срок.