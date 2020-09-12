Игроки «Енисея» сдали положительные тесты на коронавирус

По информации источника, вчера в красноярской команде были выявлены положительные тесты на Covid-19. Сегодня команда сдает необходимые тесты повторно, после чего будет известно, продолжит ли команда выступления в ФНЛ.
Напомним, что после восьми туров «Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. 13 сентября красноярцы должны сыграть в гостях против «Шинника». Вероятнее всего, встреча будет перенесена на неопределенный срок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уважаемые болельщики! По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты. Сейчас ребята находятся в медучреждении Ярославля под наблюдением. Все игроки и сотрудники изолированы друг от друга, соблюдают превентивные меры и предписания врачей. Команда сдала повторный тест и ждёт результат, по итогам которого определится дальнейший план действий и судьба участия в Первенстве. В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков, «Енисей» надеется продолжить участие в Олимп-Первенстве ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором. От себя добавим, что несмотря на эти новости, ребята не готовы отступать: чувствуют себя прекрасно, настроены бодро и решительно, а главное — очень хотят играть. 🙏🏼 Мы просим вас поддержать команду и следить за новостями и позицией клуба в официальных источниках клуба. Будьте здоровы! #БолейтеЗаЕнисей
Публикация от FC ENISEY KRASNOYARSK (@fcenisey)