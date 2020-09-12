Возможность проведения матча «Ротор» – «Краснодар» определит Роспотребнадзор

Российская премьер-лига опубликовала заявление оперштаба о ситуации с коронавирусом в футбольном клубе «Ротор».

Вот, что там сказано:

«По итогам проведенного тестирования у семи представителей «Ротора» были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей.

Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и лигу, а также провел необходимые профилактические мероприятия.

В настоящее время местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет определена контактная группа и вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче 7-го тура чемпионата России против «Краснодара».