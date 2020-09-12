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12 сентября 20:52
автор: Виктор Шарафудинов

Микель Артета: Уверен, что мы продлим контракт с Обамеянгом

Главный тренер «Арсенала» пообщался с журналистами после победной игры против «Фулхэма».

Сегодня в матче первого тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0. После игры главный тренер «канониров» Микель Артета дал комментарий в эфире BT Sport.

«Хотел, чтобы моя команда сыграла решительно, энергично, делала то, что мы отрабатывали на тренировках, – заявил Артета. – Сегодня мы справились с этим.

Габриэл до сегодняшнего дня не играл шесть месяцев. Мохамед Эль-Ненни действовал отлично. Он с первого дня великолепен на тренировках. Я хорошо его знаю, ведь мы играли вместе. Сегодня он был феноменален. Да и все парни работали предельно усердно.

Я действительно уверен, что мы продлим контракт с Обамеянгом. Надеюсь, в ближайшие дни будут новости на этот счет».

Действующий контракт 31-летнего габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга рассчитан до 30 июня следующего года.

«Арсенал» свой следующий матч проведет 19 сентября. Команды Артерты на своем поле примет другой лондонский клуб «Вест Хэм».

источник: BT Sport
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