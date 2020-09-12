«Сочи» обыграл «Ахмат» и вышел в лидеры РПЛ

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа (24-я минута).
После этой игры «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с десятью очками занимает седьмое место.
В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Арсенала», а «Ахмат» в гостях встретится с «Динамо».
РПЛ
7-й тур
«Ахмат» – «Сочи» – 0:1 (0:1)
Гол: Нобоа, 24.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов (Иванов, 76), Богосовац, Быстров, Бериша, Тимофеев (Умаев, 85), Исмаэл (Швец, 85), Нижич, Понсе (Мелкадзе, 65), Ильин (Харин, 65).
«Сочи»: Джанаев, Маммана, Набиуллин, Терехов, Цаллагов, Руденко (Юсупов, 73), Бурмистров, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 73), Маргасов, Нобоа.
Предупреждение: Бурмистров, 39. Набиуллин, 90. Маргасов, 90.
Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров).
Грозный. «Ахмат Арена»