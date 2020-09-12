«Сочи» обыграл «Ахмат» и вышел в лидеры РПЛ

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа (24-я минута).

После этой игры «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с десятью очками занимает седьмое место.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Арсенала», а «Ахмат» в гостях встретится с «Динамо».

РПЛ

7-й тур

«Ахмат» – «Сочи» – 0:1 (0:1)

Гол: Нобоа, 24.