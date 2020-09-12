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12 сентября 20:59

«Сочи» обыграл «Ахмат» и вышел в лидеры РПЛ

Футболисты «Сочи» обыграли «Ахмат» в выездном матче 7-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа (24-я минута).

После этой игры «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с десятью очками занимает седьмое место.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Арсенала», а «Ахмат» в гостях встретится с «Динамо».

РПЛ
7-й тур

«Ахмат» – «Сочи» – 0:1 (0:1)
Гол: Нобоа, 24.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов (Иванов, 76), Богосовац, Быстров, Бериша, Тимофеев (Умаев, 85), Исмаэл (Швец, 85), Нижич, Понсе (Мелкадзе, 65), Ильин (Харин, 65).

«Сочи»: Джанаев, Маммана, Набиуллин, Терехов, Цаллагов, Руденко (Юсупов, 73), Бурмистров, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 73), Маргасов, Нобоа.

Предупреждение: Бурмистров, 39. Набиуллин, 90. Маргасов, 90.
Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров).

Грозный. «Ахмат Арена»

источник: «Советский спорт»
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