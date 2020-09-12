ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс»
12 сентября 21:24
автор: Виктор Шарафудинов

Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс»

Команда Юргена Клоппа начала защиту чемпионского титула с домашней победы.

В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Лидс» со счетом 4:3.

Гостям удалось трижды отыграться по ходу матча. Мохаммед Салах реализовал пенальти на четвертой минуте, а на 12-й отличился хавбек «Лидса» Джек Харрисон.

На 20-й Вирджил Ван Дейк забил головой после углового Эндрю Робертсона. На это команда Марсело Бьелсы ответила голом Патрика Бэмфорда на 30-й.

На 33-й Салах вновь вывел «Ливерпуль» вперед, однако «Лидс» опять отыгрался благодаря точному удару Матеуша Клиха на 66-й.

На 87-й минуте во время подачи углового нападающий гостей Родриго сбил в своей штрафной Фабиньо. Был назначен пенальти, который успешно реализовал Салах, оформив хет-трик.

Напомним, что «Ливерпуль» в минувшем сезоне выиграл чемпионский титул впервые за 30 лет, а «Лидс» вернулся в АПЛ после 16 сезонов в низших дивизионах.

19 сентября «Лидс» примет «Фулхэм». «Ливерпуль» 20 сентября сыграет в Лондоне с «Челси».

Чемпионат Англии
1-й тур

«Ливерпуль» – «Лидс Юнайтед» – 4:3 (3:2)
Голы: Салах, 4, с пенальти, 33, 88, с пенальти. ван Дейк, 20 – Харрисон, 12. Бэмфорд, 30. Клих, 66.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
КХЛ объявила о переносе четырех матчей «Йокерита»Нурмагомедов обратился к ИсмаиловуАвербух напомнил, что Алина Загитова ранее объявила о приостановке спортивной карьерыВ Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолитКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмВ Иране казнили 27-летнего борца Навида Афкари
«Зенит» интересуется полузащитником «Удинезе» Де Паулем
Аргентинец играет в Италии с 2016 года.
12.09.2020 22:04
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Кристиан Нобоа: Я говорил, что с «Ахматом» будет тяжело, рад, что выиграли
Полузащитник «Сочи» прокомментировал победу команды в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:0).
12.09.2020 21:39
Футбол
Владимир Федотов: «Ахмат» создавал опасные моменты и мог сравнять счет
Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:0).
12.09.2020 21:30
Футбол
Юрий Матвеев: Как мы и предполагали, с «Химками» получился трудный матч
Главный тренер «Урала» подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России против «Химок» (3:1).
12.09.2020 21:29
Футбол
«Гранада» стартовала в чемпионате Испании с победы над «Атлетиком»
Команда из Андалусии – потенциальный соперник московского «Динамо» в Лиге Европы.
12.09.2020 21:29
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс»
Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс»
Команда Юргена Клоппа начала защиту чемпионского титула с домашней победы.
12.09.2020 21:24
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дмитрий Гунько: На первый тайм против «Урала» просто не вышли
Главный тренер «Химок» подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России против «Урала» (1:3).
12.09.2020 21:22
Футбол
Команда Виктора Булатова увезла ничью из Липецка
ФК «Красный» в матче шестого тура ПФЛ сыграл вничью с «Металлургом».
12.09.2020 21:18
Футбол
Роман Бабаев: По количеству воспитанников в главной команде ЦСКА находится среди лидеров в Европе
Генеральный директор ЦСКА заявил, что клуб продолжал верить в Константина Кучаева, несмотря на серьезную травму полузащитника.
12.09.2020 21:03
Футбол
«Сочи» обыграл «Ахмат» и вышел в лидеры РПЛ
Футболисты «Сочи» обыграли «Ахмат» в выездном матче 7-го тура чемпионата России со счетом 1:0.
12.09.2020 20:59
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика