Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс»

В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Лидс» со счетом 4:3.

Гостям удалось трижды отыграться по ходу матча. Мохаммед Салах реализовал пенальти на четвертой минуте, а на 12-й отличился хавбек «Лидса» Джек Харрисон.

На 20-й Вирджил Ван Дейк забил головой после углового Эндрю Робертсона. На это команда Марсело Бьелсы ответила голом Патрика Бэмфорда на 30-й.

На 33-й Салах вновь вывел «Ливерпуль» вперед, однако «Лидс» опять отыгрался благодаря точному удару Матеуша Клиха на 66-й.

На 87-й минуте во время подачи углового нападающий гостей Родриго сбил в своей штрафной Фабиньо. Был назначен пенальти, который успешно реализовал Салах, оформив хет-трик.