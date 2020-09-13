РПЛ объявила о том, что матч «Ротор» – «Краснодар» не состоится

Официальный сайт Российской премьер-лиги сообщил о том, что матч седьмого тура чемпионата России «Ротор» – «Краснодар» не состоится.

Вот, что сказано в сообщении оперштаба РПЛ:

«12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.

13 сентября остальные представители «Ротора» прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.

По состоянию на 17:45 Российская Премьер-Лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится».