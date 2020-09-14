«Марсель» в первый раз за девять лет обыграл «ПСЖ». Были удалены Неймар, Паредес и еще трое игроков

Матч третьего тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» – «Марсель» завершился со счетом 0:1.

Победу гостям принес точный удар с лета Флориана Товена после подачи Димитри Пайета со штрафного на 31-й минуте.

На исходе компенсированного времени футболисты обеих команд устроили стычку, и арбитр Жером Бризар удалил пятерых человек. У ПСЖ второе предупреждение получил Леандро Паредес, а Лейвин Курзава и Неймар – прямые красные карточки. У «Марселя» были удалены Дарио Бендетто (второе предупреждение) и Жордан Амави (прямая красная).

Марсельская команда обыграла принципиального соперника из французской столицы в первый раз с 27 ноября 2011 года (3:0 дома).

«Марсель», сыграв два матча, одержал две победы и набрал шесть очков. В данный момент команда Андре Виллаша-Боаша занимает пятое место.