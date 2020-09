Экс-полузащитник «Рубина» М'Вила перешел в «Олимпиакос»

30-летний француз подписал с греческим клубом трехлетний контракт. Сумма трансфера пока неизвестна.

С января 2018 года М'Вила перешел в «Сент-Этьен» из «Рубина». В общей сложности он провел 91 матч, отдав три ассиста.

Отметим, что в составе казанцев полузащитник принял участие в 80 встречах, забил три года и сделал семь результативных передач.

Γιαν Εμβιλά, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Yann M'Vila! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #YannMVila #WelcomeYannMVila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/6fJqJ3PSfH