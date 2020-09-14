«Милан» готов заплатить «Фиорентине» 15 млн евро за Пеццелью

Как сообщает Calcio Mercato, 29-летний аргентинец ведет переговоры с «Миланом», готовый предложить за игрока около 15 миллионов евро.

Отмечается, что «фиалки» согласны отпустить футболиста в другую команду, но установили крайний срок для завершения сделки – конец следующей недели. В противном случае, защитник останется в клубе.

Помимо «Милана» игроком интересуется «Валенсия».

Пеццелья выступает за «Фиорентину» с июля 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 34 матча, в которых он забил три гола и отдал две результативных передачи. Контракт защитника с командой рассчитан до конца июня 2022-го.