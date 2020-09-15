Полузащитник «Удинезе» Де Пауль намерен перейти в «Лидс»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, 26-летний аргентинец готов присоединиться к «Лидсу», который возглавляет его соотечественник Марсело Бьелса. Теперь клубам необходимо договориться о сумме трансфера – итальянская сторона хочет получить за своего игрока не меньше 40 миллионов евро.

Напомним, что Де Пауль перешел в «Удинезе» в июле 2016 года из «Валенсии» за три миллиона евро. С тех пор он отыграл за клуб 146 матчей, забил 25 голов и отдал 25 ассистов.

В составе сборной Аргентины полузащитник провел 17 встреч.