Полузащитник «Удинезе» Де Пауль намерен перейти в «Лидс»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, 26-летний аргентинец готов присоединиться к «Лидсу», который возглавляет его соотечественник Марсело Бьелса. Теперь клубам необходимо договориться о сумме трансфера – итальянская сторона хочет получить за своего игрока не меньше 40 миллионов евро.

Напомним, что Де Пауль перешел в «Удинезе» в июле 2016 года из «Валенсии» за три миллиона евро. С тех пор он отыграл за клуб 146 матчей, забил 25 голов и отдал 25 ассистов.

В составе сборной Аргентины полузащитник провел 17 встреч.

Rodrigo de Paul is ready to move to Leeds United... and just confirmed the news. It’s up to the two clubs. Negotiations ongoing but Udinese want €40m. ⚪️🇦🇷 #LUFC https://t.co/wZjhJR4evo