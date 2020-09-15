Анатолий Бышовец: Против «Арсенала» мы увидели «Зенит» образца начала чемпионата

– По игре с «Арсеналом» видно, что перерыв на сборные пошел питерцам на пользу. Даже те лидеры, которые уезжали в свои национальные команды и играли за них, за счет смены обстановки вернулись в клуб с новыми силами. Поэтому сейчас мы увидели тот же уверенный в себе «Зенит», что и в начале чемпионата, – цитируют Бышовца «Известия».

Напомним, что санкт-петербургский клуб одержал домашнюю победу над «Арсеналом» со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Андрей Мостовой (25-я минута), Артем Дзюба (31) и Александр Ерохин (86). Соперник ответил голом Юрия Ковалева (60).

Победа на туляками позволила команде Сергея Семака вновь возглавить турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков.

В следующем туре «Зенит» отправится в гости к «Уралу». Матч состоится 19 сентября в 16:30 мск.