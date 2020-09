«Арсенал» собирается приобрести голкипера «Дижона» Рунарссона в качестве замены Мартинеса

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство лондонского клуба рассматривает 25-летнего исландца в качестве замену Эмилиано Мартинеса, близкого к уходу из команды в это трансферное окно.

Отмечается, что «канониры» предложили игроку пятилетний контракт и роль второго вратаря после Бернда Лено.

Рунарссон выступает за «Дижон» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 45 матчей, пропустил 78 голов и семь раз отстоял «на ноль». Контракт игрока рассчитан до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 1,2 миллиона евро.

#Arsenal are in advanced talks with #Djion for Rúnar Alex #Rúnarsson. He could be the replacement of Emiliano #Martinez. #Gunners have offered him 5-year contract as a Leno’s backup. #transfers #AFC