Максим Боков: Дзюба продолжает быть лидером «Зенита», несмотря на всю критику

– Дзюба на протяжении последнего времени держит свой уровень. Несмотря на всю критику, которая ранее на него обрушилась, вспомните чемпионат мира и то, как он вел за собой всю сборную. Это лидер. Он то же самое продолжает делать и в «Зените», несмотря на то что он какое-то время не забивал. Зато забивали другие, – цитирует Бокова «РИА Новости»

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ 32-летний нападающий принял участие в семи матчах, забив два гола и отдав три ассиста. В рамках Лиги Наций Дзюба отметился двумя забитыми мячами и одним результативным пасом против Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).

После семи туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков.

В следующем туре питерцы отправятся в гости к «Уралу». Матч состоится 19 сентября в 16:30 мск.