Источник: Де Пауль отказался от перехода в «Зенит» за 35 млн евро

Как утверждает журналист Сесар Мерло, руководство «Зенита» было готово заплатить итальянской стороне 35 миллионов евро за 26-летнего аргентинца, однако сам игрок не захотел выступать в России.

Ранее сообщалось, что полузащитник решил продолжить карьеру в клубе АПЛ – «Лидсе».

Напомним, что Де Пауль перешел в «Удинезе» в июле 2016 года из «Валенсии» за три миллиона евро. В общей сложности он принял участие в 146 матчах команды, забил 25 голов и отдал 25 ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2024-го.

В составе сборной Аргентины полузащитник провел 17 игр.