«Фейеноорд» до конца сезона арендовал у «Краснодара» защитника Спаича

Официальный сайт ФК «Краснодар» сообщил о том, что клуб достиг соглашения с голландским «Фейеноордом» об аренде Уроша Спайича без права выкупа.

27-летний сербский центральный защитник проведет в команде из Роттердама ближайшие десять месяцев. Договор аренды рассчитан до 30 июня следующего года.

В июле 2018 года «Краснодар» приобрел Спаича у бельгийского «Андерлехта» за 6 миллионов евро. В нынешнем году серб из-за травм не сыграл за зелено-черных ни одного матча.