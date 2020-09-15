Максим Боков: Если Влашич и уйдет, то в европейский клуб, а не в другую команду чемпионата России

- Знаете, чем отличается ЦСКА от других команд… Это семья, из которой очень тяжело самому уйти. Также здесь не смотрят на деньги. Я думаю, что если Влашич и уйдет, то в европейский клуб, а не в другую команду чемпионата России, - приводит слова Бокова «РИА Новости».

В минувший понедельник появилась информация, что «Зенит» предложил ЦСКА 40 миллионов евро за переход 22-летнего хорватского хавбека. Позже генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг эту информацию, отметив, что в команде не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого соперника, хотя предложений было предостаточно.

Напомним, что Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В текущем сезоне хорват забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с армейцами рассчитан до конца июня 2024 года.