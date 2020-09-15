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15 сентября 19:37
автор: Виктор Шарафудинов

Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом»

Габонец выступает за лондонский клуб с января 2018 года.

Во время онлайн-трансляции в твиттере «Арсенала» нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о продлении контракта с клубом.

«Наконец-то все решено. Я хочу поделиться этим с вами. Я очень счастлив остаться в «Арсенале». Это мой дом. Я хочу стать легендой клуба», – заявил 31-летний Обамеянг.

Ранее СМИ сообщил о том, что новый контракт нападающего сборной Габона с лондонским клубом будет рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Арсенал» приобрел Обамеянга у дортмундкой «Боруссии» в январе 2018 года за 63,75 миллиона евро. С тех пор габонец сыграл за «канониров» 111 матчей, забив 72 мяча и сделав 15 результативных передач.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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