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16 сентября 20:25
автор: Владислав Корегин

«Байер» заинтересован в Колашинаце

Левый защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может покинуть лондонскую команду этой осенью.

По информации Bild, 27-летнего боснийца хочет приобрести «Байер». Отмечается, что руководство «канониров» готово отпустить своего игрока за десять миллионов евро.

Сам игрок хотел бы продолжить свою карьеру в «Шальке», за которую выступал в период с 2011-го по 2017 год.

Напомним, что Колашинац присоединился к «Арсеналу» в июле 2017 года. В общей сложности он провел за команду 105 матчей, забил пять голов и отдал 15 ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

источник: Bild
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