«Байер» заинтересован в Колашинаце

По информации Bild, 27-летнего боснийца хочет приобрести «Байер». Отмечается, что руководство «канониров» готово отпустить своего игрока за десять миллионов евро.
Сам игрок хотел бы продолжить свою карьеру в «Шальке», за которую выступал в период с 2011-го по 2017 год.
Напомним, что Колашинац присоединился к «Арсеналу» в июле 2017 года. В общей сложности он провел за команду 105 матчей, забил пять голов и отдал 15 ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2022-го.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.
источник: Bild