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17 сентября 06:59
автор: Виктор Шарафудинов

Франк Де Бур может стать новым главным тренером сборной Нидерландов

В августе голландскую национальную команду покинул Рональд Куман ради работы в «Барселоне».

De Telegraaf сообщает, что Королевский футбольный союз Нидерландов собирается провести переговоры с бывшим главным тренером «Аякса», «Интера» и «Кристал Пэлас» Франко Де Буром по поводы работы в национальной команде страны.

Должность стала вакантной после того, как Рональд Куман, который вывел голландцев на Евро-2020, принял предложение возглавить «Барселону», заключив с испанским клубом контракт 19 августа.

В данный момент обязанности главного тренера оранжевых исполняет Дуайт Лодевегес. Под его руководством голландцы в стартовых турах Лиги наций 4 сентября обыграли в Амстердаме команду Польши (1:0), а 7 сентября уступили на своем поле сборной Италии (0:1).

В июле 50-летний Де Бур был уволен из клуба MLS «Атланта Юнайтед», где работал с декабря 2018 года.

Стоит отметить, что в начале своей тренерской карьеры бывший защитник «Аякса» и «Барселоны» уже работал в сборной Голландии с 2008 по 2010 годы, помогая главному тренеру Берту Ван Марвейку, под чьим руководством оранжевые вышли в финал чемпионата мира в ЮАР.

источник: De Telegraaf
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