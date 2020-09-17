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17 сентября 09:28
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» до сих пор не разорвала контракт с Сетьеном

В этой ситуации Королевская испанская федерация футбола может запретить Куману руководить каталонцами со скамейки запасных во время матчей примеры.

Deportes Cuatro сообщает, что «Барселона» до сих пор не оформила юридически расставание с бывшим главным тренером команды Кике Сетьеном.

Об отставке Сетьена было объявлено 17 августа, а два дня спустя клуб заключил контракт с голландцем Рональдом Куманом.

61-летний Сетьен в данный момент добивается выплаты компенсации за досрочный разрыв контракта, который был рассчитан до 30 июня 2022 года, но соглашение продолжает действовать, поскольку стороны не могут договориться.

В этой ситуации Королевская испанская федерация футбола может запретить Куману находиться на скамейке запасных «Барселоны» во время матчей чемпионата Испании.

Сетьен возглавил сине-гранатовых 13 января после увольнения Эрнесто Вальверде. Под руководством бывшего тренера «Бетиса» каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании, уступив в борьбе за титул «Реалу», а в четвертьфинале Лиги чемпионов проиграли «Баварии» со счетом 2:8.

источник: Deportes Cuatro
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«Барселона» до сих пор не разорвала контракт с Сетьеном
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