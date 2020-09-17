В Германии любительская команда сыграла с соблюдением социальной дистанции и проиграла 0:37

Матч любительских немецких команд «Хольденштедт» и «Рипдорф/Мольцен II» завершился с результатом 37:0.

Разгромный счет был предопределен тем, что футболисты «Рипдорф/Мольцен II» играли с соблюдением социальной дистанции, фактически не пытаясь отобрать мяч у соперников.

Goal.com сообщает, что накануне матча третьей лиги земли Нижняя Саксония появилась информация о том, что футболисты «Хольденштедта» контактировали с человеком, который заразился коронавирусом. «Рипдорф» отправил организаторам соревнований просьбу о переносе матча, но ее отклонили. В этой ситуации в команде приняли решение соблюдать во время игры социальную дистанцию, чтобы избежать денежного штрафа за неявку на матч.