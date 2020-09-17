Ультрас киевского «Динамо»: Не примем фигуру Луческу ни при каких обстоятельствах или победах

Группировка ультрас киевского «Динамо» под названием White Boys Club выступила с протестом по поводу работы в клубе бывшего главного тренера донецкого «Шахтера» и петербургского «Зенита» Мирчи Луческу.

Заявление фанатов было растиражировано в украинской прессе, телеграм-каналах и соцсетях:

«Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.

Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел из «Динамо».

15 сентября киевская команда под руководством 75-летнего румынского тренера обыграла голландский АЗ со счетом 2:0 в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.