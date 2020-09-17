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17 сентября 12:16
автор: Виктор Шарафудинов

Илья Жигулев – о коронавирусе в «Роторе»: Серьезных симптомов ни у кого нет

Волгоградскому клубу было засчитано техническое поражение в матче против «Ростова».

Заболевший коронавирусом полузащитник «Ротора» Илья Жигулев дал интервью для пресс-службы клуба.

«За два дня до «Краснодара» мы сдаем тесты, но до этого за день уже у некоторых ребят было не очень хорошее состояние, и тесты уже подтвердили COVID-19 в команде, – рассказал Жигулев. – Серьезных симптомов ни у кого нет. Нужно это пережить. Чувствую себя намного лучше, первые пару дней не очень были. Сейчас уже лучше, лечимся. Чувствовал недомогание, поднималась температура».

12 сентября официальный сайт «Ротора» сообщил, что у семи игроков команды Александра Хацкевича обнаружили заражения коронавирус.

13 сентября был отменен домашний матч волгоградцев против «Краснодара». Впоследствии КДК РФС засчитал «Ротору» техническое поражение.

источник: ФК «Ротор»
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