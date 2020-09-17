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17 сентября 12:57
автор: Виктор Шарафудинов

В «Барселоне» собираются вынести вотум недоверия президенту Бартомеу

Предприниматель руководит каталонским клубом с января 2014 года.

Marca сообщает, что в ближайшее время президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу будет вынесен вотум недоверия.

Для запуска этой процедуры необходимой заручиться поддержкой 16 521 членов клуба (так называемых сосиос, которых ежегодно платят взносы). При этом группа выступающая за досрочный уход Бартомеу с президентского поста уже собрала более 18 000 подписей. Сегодня они должны быть представлены в клуб для проверки до 18:00.

Если будет заверено необходимое количество подписей, будет объявлено о проведении референдума. Для того, чтобы Бартомеу был отправлен в отставку до очередных президентских выборов, необходимо, чтобы против него проголосовали две трети членов клуба.

Нынешний президент руководит клубом с января 2014-го. Следующие выборы руководителя «Барселоны» изначально были запланированы на март следующего года.

В минувшем сезоне сине-гранатовые заняли второе место в чемпионате Испании, проиграв борьбу за титул «Реалу», вылетели из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, а также потерпели сокрушительное поражение со счетом 2:8 от мюнхенской «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

источник: Marca
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