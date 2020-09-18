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18 сентября 08:00
автор: Владислав Корегин

«Брентфорд» отказался продавать голкипера Райю в «Арсенал» за 11 млн евро

Вратарь «Брентфорда» Давид Райя входит в список интересов «Арсенала», сообщает The Guardian.

По информации источника, лондонский клуб предложил команде из Чемпионшипа 11 миллионов евро за 25-летнего испанца, однако получил отказ. «Шмели» не хотят расставаться со своим футболистом этой осенью.

Напомним, что «канониры» в срочном порядке ищут запасного голкипера после ухода Эмилиано Мартинеса в «Астон Виллу».

Райя выступает за «Брентфорд» с прошлого июля, перейдя из «Блэкберна» за 3,35 миллиона евро. Он отыграл 49 матчей, пропустил 24 гола и 16 раз отстоял «на ноль». Его контракт действует до конца июня 2023 года.

Портал Trasnsfermarkt оценивает игрока в четыре миллиона евро.

источник: The Guardian
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