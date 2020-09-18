Ферран Торрес: Гвардиола настоял на моем переходе в «Манчестер Сити»

– Когда я разговаривал с Пепом, он просил меня перейти в его команду. Он сказал, что мой приезд будет важен для клуба и что он видит для меня отличные перспективы в «Сити». С этого момента, честно говоря, я был абсолютно уверен, что окажусь в Манчестере.

Что касается моих личных амбиций, я всегда хочу забивать голы и помогать товарищам по команде, но прежде всего я хочу играть и заработать свое место в составе, – цитирует Торреса Goal.com.

Напомним, что 4 августа 20-летний хавбек перешел в «Манчестер Сити» из «Валенсии» за 23 миллиона евро, подписав контракт до лета 2025 года. За испанский клуб он провел 97 матчей, забил девять голов и отдал 12 ассистов.