Фернандеш стал игроком года в «Манчестер Юнайтед»

26-летний португалец набрал 35,5% голосов. Второе место занял форвард Антони Марсьяль (34%). Тройку лучших замкнул вингер Маркус Рэшфорд (10,4%).

Отмечается, что полузащитник сборной Португалии стал первым игроком в истории клуба, выигравший трофей лучшего игрока года, проведя в составе «красных дьяволов» лишь половину сезона.

Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в январе этого года за 55 миллионов евро. С тех пор он отыграл 22 матча, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

🥁 As voted for by you, the fans...



Our 2019/20 𝐒𝐢𝐫 𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐁𝐮𝐬𝐛𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫: @B_Fernandes8 ❤️#MUFC @adidasfootball pic.twitter.com/px3JzpFpvD