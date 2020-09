Официальный сайт «Ливерпуля» объявил о переходе 29-летнего полузащитника сборной Испании Тьяго Алькантары из мюнхенской «Баварии».

«Я очень долго ждал этого момента, и я счастлив находится здесь», – заявил Тьяго.

