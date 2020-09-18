Ташуев ведет переговоры с украинским клубом «Днепр-1»

Сергей Ташуев может продолжить карьеру в чемпионате Украины.

Footboom.com сообщает, что 61-летний российский тренер ведет переговоры с клубом «Днепр-1». Ранее Ташуев уже работал в украинской премьер-лиге. В сезоне-2013/14 он тренировал донецкий «Металлург».

Команда, с которой в данный момент работает Дмитрий Михайленко, стартовала в чемпионате, сыграв вничью с «Ингульцом» (1:1), а затем проиграла дома «Олимпику» (1:3).

Последним клубом Ташуева был солигорский «Шахтер». Тренер привел команду к победе в Кубке Белоруссии, но был уволен в ноябре прошлого года.