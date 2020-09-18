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18 сентября 21:49

Елена Фомина: Российской сборной в матче с Голландией не хватало агрессии в атаке

Главный тренер сборной России прокомментировала поражение национальной команды в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года с Голландией (0:1).

- Мы требовали впереди агрессии, нам ее не хватало при острых моментах, а также вбеганий, потому что было много черновой работы, связанной с обороной Мы ожидали такой игры от соперника и готовились к тому, что она будет более агрессивной. Но наша подготовка дала свой результат - мы в какой-то степени нейтрализовали острые моменты вблизи своих ворот, максимально четко и слаженно действовали в обороне. К сожалению, пропустили со «стандарта» из-за невнимательности, - цитирует Фомину ТАСС.

Напомним, что сборная России, набрав девять очков, занимает второе место в группе А. В следующем матче российская команда 22 сентября в гостях сыграет со сборной Эстонии.

Добавим, что на чемпионат Европы, который пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022 года, попадают победители каждой из девяти отборочных групп, а также три лучшие команды из числа занявших вторые места.

источник: ТАСС
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Елена Фомина: Российской сборной в матче с Голландией не хватало агрессии в атаке
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