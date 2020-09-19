Азаренко проиграла Мугурусе в четвертьфинале турнира WTA в Риме

В четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Риме белорусская теннисистка Виктория Азаренко в трех сетах уступила испанке Гарбинье Мугурусе – 6:3, 3:6, 4:6.

14-я ракетка мира Азаренко, которая ранее дошла до финала на US Open, сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.

Занимающая 17-е место в рейтинге WTA Мугуруса трижды подала на вылет, допустила три двойные ошибки и взяла семь геймов на подаче соперницы при 17 брейк-пойнтах.

В полуфинале завтра 20 сентября испанская теннисистка встретится в румынкой Симоной Халеп.