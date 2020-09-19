Матвеев - о матче с «Зенитом»: Неплохой результат при достаточно качественной игре

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился эмоциями после матча восьмого тура РПЛ против «Зенита».

«Неплохой результат при достаточно качественной игре. В плюс занесем. К сожалению, не очень хорошо начали. Допускали на ровном месте ошибки, присутствовала нервозность, потом взяли мяч под контроль и контролировали игру», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча «Урал» - «Зенит» завершилась вничью 1:1. На гол Артема Дзюбы хозяева ответили точным ударом Александра Панюкова.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. У команды Сергея Семака 17 очков после восьми матчей.

«Урал» с десятью очками занимает десятое место.